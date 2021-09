VIDEO | Dinamo, atenție! Reghecampf anunță: „Vreau să dominăm din toate punctele vedere!”

CSU Craiova și Dinamo București vor juca mâine seara, de la ora 21.00, în runda cu numărul 10 din Liga 1!

Laurențiu Reghecampf a susținut în cursul zilei de astăzi conferința de presă premergătoare duelului cu gruparea din Ștefan cel Mare. Tehnicianul oltenilor a prefațat întâlnirea cu alb-roșii, declarând că nu acceptă vreun pas greșit din partea elevilor săi, iar victoria este obligatorie. Totodată, Reghe a mărturisit că disputa dintre cele două echipe este una specială, prin prisma tradiției ambelor cluburi.

„Este un meci important pentru noi, ne interesează victoria, trebuie să nu mai facem paşi greşiţi, am discutat cu jucătorii şi am dat la o parte calificarea din Cupa României şi cred că jucătorii vor încerca să câştige cele trei puncte.

Totdeauna va fi un derby Universitatea Craiova – Dinamo. Alături de FCSB, Steaua, CFR Cluj, Rapid şi Universitatea Craiova, Dinamo este o echipă de tradiţie, vor fi mereu meciuri frumoase, cu multe emoţii şi orgolii. Indiferent de moment, Dinamo rămâne Dinamo, o echipă importantă şi trebuie să ne pregătim foarte bine, ce se întâmplă la ei nu ne interesează, numai punctele contează pentru noi.

Nu facem comparaţii cu meciul lor cu FCSB, atunci a fost altceva, Dinamo a rămas în inferioritate numerică devreme. Nu mă interesează ce a făcut Dinamo în trecut, eu iau meciul în serios, se întâmplă ca o echipă să vină după o perioadă dificilă şi să facă un meci mare, au şi ei jucători care pot face diferenţa în orice moment. Un meci Universitatea Craiova – Dinamo este diferit de alte meciuri.

Vreau ca echipa noastră să joace fotbal, să domine din toate punctele vedere şi am pus accent pe asta în ultimele zile, vreau ca jucătorii care vor intra să fie foarte concentraţi. Partidele care vi se par abordabile sunt de fapt cele mai grele, pentru mine este o muncă dublă, pentru că informaţiile care vin de afară le pot da jucătorilor un mesaj greşit. Nu mi-aş dori ca Dinamo să aibă probleme grave, sunt oameni care iubesc acest club şi pot ajuta. Având în vedere condiţiile cu pandemia şi ţinând cont că avem voie numai 30 la sută din capacitate, cred că vor fi totuşi destui oameni la meci.

Nu avem probleme de lot, numai unele uşoare cu Elvir Koljic, dar sperăm să avem lotul complet. Cu CFR am vrut să dau şansă şi jucătorilor proaspeţi, toţi din lot au dreptul să joace, nu am vrut să surprind, nu am nicio luptă de la distanţă cu Dan Petrescu, fiecare a vrut să câştige meciul. Avem jucători foarte buni, un lot numeros şi va trebui să iau cele mai bune decizii, jucătorii cei mai în formă, cei mai proaspeţi. M-aş simţi mult mai bine dacă poziţia noastră în clasament ar fi alta” a declarat Laurenţiu Reghecampf.