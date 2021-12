Dezvăluire făcută de MM Stoica la 15 ani de la sferturile Cupei Uefa cu Rapid: „Băi, Oli… Şi dacă nu ne calificăm, ce?”

Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, a rememorat cele mai importante meciuri ale echipei jucate în competițiile internaționale.

La 30 martie 2006 Rapid și Steaua, disputau returul sferturilor de finală ale Cupei UEFA. Echipa antrenată de Cosmin Olăroiu s-a calificat după 1-1 pe Giuleşti şi 0-0, în retur, pe „Lia Manoliu”.

„A reprezentat cea mai mare performanţă a unei echipe româneşti. Noi aveam o absenţă mare, Iacob, iar Rapid arăta foarte bine. Cursa lui Opriţa din meciul tur… Pe Stancu l-a pierdut pe drum. Repriza a doua a meciului ăsta n-am putut s-o văd. Am stat pe bancă şi nu m-am putut uita la meci. Eu am făcut şi o mare tâmpenie, că eu înainte de meci efectiv nu am dormit câteva nopţi. În ziua meciului eram terminat„, a declarat Mihai Stoica, la Telekom Sport.

MM Stoica a dezvăluit că din cauza presiunii nu reușea să doarmă noaptea și a trebuit să ia calmante. Un moment inedit a avut loc cu câteva ore înainte de meciul decisiv. Atunci, medicul Radu Paligora i-a dat calmante ca să le ia în timpul returului. MM Stoica l-a surprins pe Cosmin Olăroiu cu replica sa.

„I-am spus medicului Paligora <<Băi, doctore, dă-mi ceva>>. Eram la Oli în briou, mi-a dat un pumn de medicamente. Le-am luat pe toate şi, la un moment dat, am început să-i spun lui Oli <<Auzi, băi, Oli… Şi dacă nu ne calificăm, ce? Merge o echipă românească mai departe>>.

Oli s-a uitat aşa la mine, ţin minte că fuma pe vremea aia… <<Aha, da>>. A deschis uşa şi a strigat <<Doctore!>>. A venit Paligora şi l-a întrebat <<Ce i-ai dat ăstuia? Uită-te la el. E prea zen>>. Doctorul a zis <<I-am dat nişte calmante, dar le ia la meci>>. Eu le luasem pe toate (n.r. – râde).

Şi-au făcut efectul foarte devreme, nu aveam niciun fel de probleme, iar la meci am fost terminat. Pe final mă întreba Oli cât mai e şi i-am zis că nu ştiu. <<Uită-te la ceas>>. <<Nu mă uit>>. Am fost terminat. Aşa tensiune nu am simţit în viaţa mea, cred că am îmbătrânit 30 de ani la meciul ăla şi vă dau cuvântul meu de onoare că îmi pusesem în gând să mă las dacă nu ne califcam, a doua zi să mă las. Aşa eram eu ăla de atunci, acum mă gândesc că e o copilărie. Nu puteam trece peste eventualul eşec„, a mai spus oficialul FCSB.

