Povestea impresionantă a unui rapidist: ,,Am semnat la prânz! Am intrat la pauză”

Rapid Bucureşti a revenit în elita fotbalului românesc în acest sezon, după ce ultimii ani i-a petrecut în ligile inferioare.

Petre Goge se află în curtea Rapidului încă din anul 2017. Acesta a semnat cu giuleştenii când echipa evolua în Liga a 4-a din România şi a ajuns acum până în Liga 1.

Fubndaşul de 30 de ani a dezvăluit cu a semnat cu Rapidul în Liga a 4-a. Giuleşteanul mai are contract cu formaţia patronată de Victor Angelescu până în 2022.

,,O singură dată am mai avut o entorsă, în rest nu prea am mai avut accidentări, din fericire. E o perioadă grea, speră să-mi revin cât mai repede, cumva poate e ok că am prins pauza cu naționala și nu pierd foarte mult timp. E entorsă de gradul doi. Cam două săptămâni trebuie pauză totală.

Sper ca după meciul cu CFR să revin și să mă antrenez normal. Sper să revin mai puternic. E ciudat că de 3 zile stau mai mult în pat, mă uit la seriale, citesc cărți. Sper ca ușor să-mi revin și să mă antrenez, că am impresia că stau de două luni. Eu am jucat din minutul 6 cu dureri, chiar dacă am ieșit în minutul 60.

Dacă la primul meci cu Mioveni când am debutat cu Rapid în Liga 1 am ratat o ocazie bună, dar mă bucur totuși că până la urmă am reușit să inscriu în prima ligă. Am marcat în toate ligile pentru Rapid, nu-mi venea să cred. Primul meci din liga a 4-a a fost cu Progresul 2005. Am semnat cu Rapid la 12 ziua și seara la 8 meciul.

Le-am și zis că vreau să joc și am intrat la pauză. M-a întrebat și magazionerul ce număr vreau, 4 sau 13, și i-am zis să-mi dea 13, că atunci eram mijlocaș.

În liga a doua, am dat gol la Pitești, tot așa, intrat după pauză. Îmi doresc să joc și înscriu și în Cupele Europene pentru Rapid. E un vis îndrăzneț, dar e posibil să se îndeplinească și acesta.”, a declarat Petre Goge, pentru Digisport.