Dezvăluiri cutremurătoare ale fostului impresar al lui Patrick Ekeng: „DDB m-a amenințat”

Laurette Nogo, fostul impresar al lui Patrick Ekeng, susține că a primit mai multe amenințări din partea DDB.

„N-aș vrea să vorbesc prea multe despre DDB. Sunt liniștită, nu mai am nevoie de mesaje de amenințare. N-aș vrea să mai intru în discuții. Oricum orice aș spune despre ei și oricum aș vedea lucrurile, ei nu vor vedea ca mine. Ei nu au cum să înțeleagă lucrurile cum le înțeleg eu. Ei sunt doar DDB. Cu amenințările m-am obișnuit pentru că de fiecare dată când zic ceva despre Dinamo, toată lumea sare cu fel și fel de mesaje și apeluri. Mai bine prefer să stau departe de DDB, de Dinamo. Probabil o să-mi fie mai bine.

Cei din DDB au făcut sacrificii foarte mari. Din partea mea au tot respectul să-și protejeze clubul pentru care fac aceste sacrificii. Dar dacă tu nu știi ce se întâmplă, dacă nu știi cum sunt făcute contractele, problemele care sunt în momentul în care jucătorul pleacă, când nu cunoști relația dintre impresar și conducere, nu văd logica amenințărilor. Nu văd de ce trebuie să intervină ei în relația mea cu clubul. Nu acuz, nu dau informații despre ceea ce fac, dar în momentul în care tu nu înțelegi nu văd rostul în a mă amenința”, a declarat Laurette Nogo pentru ProSport.

Laurette Nogo nu mai are jucători pe care să-i reprezinte la Dinamo.

„E foarte greu să convingi un jucător să meargă la Dinamo. Nu doar pentru că ei cunosc situația clubului, dar și jucătorii actuali vorbesc între ei.

Afirmă lucrurile care se întâmplă în club. În momentul în care tu zici că clubul are problemele respective și ești neplătit. În plus, ai presiune și probleme în fiecare zi. Jucătorul care are ofertă de acolo preferă să stea mai bine acasă. Totuși, Dinamo rămâne Dinamo! Ăsta e singurul avantaj pe care-l mai are la ora actuală. Jucătorii români gândesc într-un fel, străinii în alt fel”, a mai spus Laurette Nogo, potrivit sursei citate.

Citește și CLAUZA CARE ÎL ȚINE PE NEMEC LA DINAMO ÎNCĂ UN SEZON! CE PREVEDE CONTRACTUL ATACANTULUI SLOVAC