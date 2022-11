Dezvăluiri de senzație ale lui Lionel Messi: „Părinții mei se așteptau să aibă o fată! Aveau și numele pregătit”

Starul argentinian Lionel Messi a oferit un interviu înainte de debutul Campionatului Mondial din Qatar, în care a făcut mai multe dezvăluiri.

„Tatăl meu era convins că voi fi fată. Aveau și un nume pregătit”, a dezvăluit Lionel Messi

Atacantul argentinian al lui PSG a stat la povești cu Jorge Valdano, fost atacant al echipelor Real Zaragoza sau Real Madrid. „Părinții mei se așteptau să aibă o fată. Tatăl meu era convins că voi fi fată. Aveau și un nume pregătit.

Am lovit mingea de când am putut să gândesc. Obișnuiam să mă joc mereu cu frații mei, cu verii, cu cei mai mari. După ceva timp, frații mei nu m-au mai lăsat să mă joc cu ei. Mă și enervam uneori și chiar mă certam cu ei din cauza asta. Mi-am petrecut copilăria pe stradă. Astăzi ar fi greu să fac la fel. Când eram mic, mintea îmi era la fotbal tot timpul.

Jucăm pentru o echipă locală. Eu, frații și verii mei am fost la toate categoriile de vârstă. Bunica mea ne ducea la antrenament. Într-o zi, unul dintre băieții mai mare nu a apărut, așa că bunica l-a întrebat pe antrenor dacă mă lasă să joc. Așa a început totul.

Eram leneș la școală, pentru că mi se părea greu. Am fost un copil bun, cu siguranță. Ca să mă pedpesească, părinții nu mă lăsau să joc fotbal și asta m-a forțat să fiu bun la școală”, și-a amintit Messi în podcastul „Universo Valdano”, preluat de AS.

Schimbarea radicală de care a avut parte Lionel Messi la Barcelona

Jucătorul a povestit și cum a avut loc trecerea la Barcelona. „Am fost în teste timp de 15 zile. În ultima zi am jucat o o echipă mai mare.

Pentru mine a fost spectaculos să fiu la Barcelona. Mi-au dat echipamentul, ghetele și mi-au spus să mă duc pe teren. La începutul antrenamentului am primit o minge ca să mă încălzesc singur. Nu văzusem niciodată așa ceva. Am fost impresionat.

Mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu vestiarul, dar după ce am ieșit pe teren a fost mai bine. Mă gândeam că ies pe stradă în Argentina, ca să mă joc.

Pentru un copil de 10 sau 11 ani este dificil să iasă azi și să se joace pe stradă. Este vorba de incertitudine, care vine la pachet cu alte lucruri precum PlayStation, iPad și altele.

Personal și din punct de vedere al fotbalului, venirea la Barcelona a fost o schimbare uriașă. Când am fost în Argentina, mă duceam la antrenamente, dar mingea nu era importantă. Apoi am ajuns la Barcelona și totul s-a făcut cu mingea”, a mai spus starul argentinian.

„Ronaldinho, Deco, Motta, Sylvinho, Xavi, Puyol m-au făcut să mă simt ca acasă”, își amintește Lionel Messi

Messsi își aduce aminte că începutul la Barcelona nu a fost ușor. „Am avut un an dificil. Am stat șase luni fără să joc, după care m-ma accidentat. Fratele meu se întorsese în țară, iar sora mea mai mică avea șase sau șapte ani și nu s-a adaptat bine.

Familia s-a despărțit și mi-a fost greu. Tata a întrebat dacă vreau să revin în Argentina, dar deja depășisem ce era mai greu. Mă obișnuisem să fiu în Barcelona.

A fost o perioadă complicată. Am simțit că din cauza mea familia nu era împreună, dar nu mă gândeam la altceva decât să joc fotbal.

Prima dată am jucat pentru Barcelona când aveam 14 ani și a fost grozav. În anul următor am trecut la categoria mea de vârstă, dar după 2 ani m-am antrenat cu echipa de seniori și cu a doua formație. Totul a mers foarte repede.

Ronaldinho, Deco, Motta, Sylvinho, Xavi, Puyol… toți m-au făcut să mă simt ca acasă de la început. Felul în care m-au tratat a fost uimitor. Nu este ușor să intri într-un vestiar cu astfel de jucători, dar ei au făcut ca totul să mi se pară normal”, a mai precizat jucătorul.

„Când sunt cu prietenii sau familia, nu sunt Messi, sunt o altă persoană”, afirmă Lionel Messi

Starul argentinian a vorbit și despre statutul de persoană publică. „A avea numele Messi are și părți negative. Îmi place să fac multe lucruri fără să fiu observat. Să nu fiu văzut tot timpul și să nu simt că toată lumea se uită la mine permanent.

Dar m-am obișnuit. Scăparea mea etse când sunt cu soția și copiii mei. Îmi cunosc soția de când aveam 7 sau 8 ani. Când am venit la Barcelona și nu puteam să comunicăm vorbeam o dată pe săptămână și repede, așa că nu dădeam bani mulți pe telefon.

Am știut toată viața că vom fi împreună. Primesc sfaturi de la familia și soția mea. Când am nevoie, ei îmi spun ce să fac.

Când sunt cu prietenii sau familia, nu sunt Messi, sunt o altă persoană. Ajung acasă și îmi văd copiii și soția. În Argentina am timp să sărbătoresc cu familia. Acesta este cel mai bun lucru pentru mine”, a mai precizat starul lui PSG.