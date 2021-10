Dezvăluiri incredibile din momentul în care FSCB a fost răpusă de un focar de COVID-19: ,,Cădeau pe capete”

FSCB se confruntă din nou cu cazuri de Coronavirus, după ce a mai avut aceaată problemă şi în începutul sezonului 2020/2021. Edi Iordănescu şi staff-ul sau au fost depistaţi pozitivi şi au intrat deja în izolare pentru 14 zile.

Alex Petre, fost antrenor cu portarii la FCSB în sezonul trecut, a dezvăluit cum a fost la echipa ,,roş-albastră” în perioada în care erau nu mai puţin 18 oameni infectaţi cu COVID-19 înaintea jocului cu Backa Topola, din preliminariile Europa League.

,,Au fost zile crunte! A fost o situație ciudată. Cred că a fost primul focar al unei echipe din Liga 1. Nu știu dacă a scăpat cineva din lot atunci. Cădeau pe capete. Ne gândeam: «Cine mai pică mâine?» Am fost sunat de directorul academiei: «Mâine trebuie să mergi la echipa mare».

În următoarea zi, am mers la antrenament. L-am întrebat pe Pintilii de ce suntem doar noi doi în vestiar. Mi-a răspuns: «Doar noi doi am mai rămas din staff». Asta se întâmpla chiar înainte de plecarea în Serbia. Am încercat să ne descurcăm.”, a declarat Alex Petre, pentru GSP.

,,În Serbia, la hotel, la micul dejun, Iulian Cristea cerea o pastilă de cap, îl durea capul. Din ce am înțeles, Tănase, Cristea și Olaru au aveau simptome atunci, nu dormiseră cu o seară înainte. Tănase a spus că a avut o stare febrilă, dar că i-a trecut.

Am primit mesaj apoi: «Nimeni nu iese din camere! Protejați-vă!». Toată lumea fugise din hotel. Era un hotel mare, dar toată lumea a plecat de acolo, doar recepționera a mai rămas, care se îmbrăcase în combinezon. Poliția era acolo, ne escorta peste tot. (…)

Apoi, Andrei Vlad, Oaidă și alți jucători au fost depistați pozitiv. Înainte, fuseseră depistați Cristea, Tănase și Olaru. Apoi am aflat că au mai picat cinci. Începusem să ne numărăm dimineața. Stăteam și glumam: «Măcar să fim 13 să jucăm»”, a mai precizat acesta, pentru sursa citată.