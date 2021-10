Gigi Becali le-a declarat război lui Burleanu și Iorgulescu: „Schimbați, bă, regulamentul că o să îi omorâți pe fotbaliști!”

Patronul celor de la FCSB a tras un nou semnal de alarmă în privința situației de coronavirus din fotbalul românesc!

Gigi Becali a ținut să reclame decizia forurilor naționale de la FRF și LPF, conform căreia fotbaliștii care sunt vaccinați nu mai au nevoie să se testeze. Afaceristul din Pipera i-a somat public pe Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu să schimbe regulamentul, altfel a anunțat că va merge mai departe și va ataca hotărârea în instanță.

„Asta este viața și trebuie să trecem și prin Covid-ul ăsta, dar nu poți să faci în așa hal regulamentul. De aproape doi ani o ținem în circul ăsta, că ăsta nu mai este un fotbal normal. Dacă ai vaccin făcut nu mai mai trebuie să te testezi, nu? Voi sunteți în toate mințile? Îi întreb și eu pe Burelanu, Gino și pe ministru.

Ce o să faceți voi, că nu o să mai dureze mult, și o să vedeți că o să apară un nou caz Ekeng la noi. Ce o să faceți atunci? Iar mie dacă îmi va muri, Doamne ferește!, vreun fotbalist de la FCSB nu o să îi iert în viața mea pe Burleanu, Gino Iorgulescu și pe ministru. Schimbați, bă, cât mai este timp regulamentul că o să îi omorâți pe fotbaliști. Vor face aia infarct pe teren.

Dar, lasă că o să le fac eu plângeri penale lui Burleanu și Gino, nu o să îl las nici pe ministru. Către ăia de la minister am făcut deja un demers. Dar testați, bă, toți jucătorii înainte de meciuri. Cât vreți să mai urle Becali să vă trezească la realitate? Ce vreți să fac eu? Am zis să nu mai ies în presă să vorbesc. Am zis să stau să îmi văd de treaba și de viața mea, dar înnebunesc când văd ce se întâmplă la noi. Și apoi tot pe mine mă sunați, că uite domnul Becali ce s-a întâmplat, că uite domnul Becali ce cazuri de Covid au mai apărut…..Nu se poate așa ceva!”, a spus Gigi Becali, potrivit Pro Sport.