Dezvăluiri șocante ale unui fotbalist din Liga 2: „Beam apă de la cișmea și nu aveam ce să mâncăm”

Astra Giurgiu, campioana României din sezonul 2015/2016, a retrogradat în Liga a 3-a, după ce a fost învinsă de Ripensia cu 1-3 şi nu mai are şanse matematice de salvare. Mijlocașul Robert Riza a făsut dezvăluiri șocante despre situațșia de la fost lui echipă.

Robert Riza a spus că jucătorii Astrei beau apă de la cișmea și nu aveau ce să mănânce

Astra a avut, în sezonul regulat, 5 victorii, 4 remize și 10 înfrângeri, golaverajul fiind de 21 de golrui marcate și 32 primite. Din cauza problemelor financiare, mai mulți fotbaliști și-au depus dosarele pentru a deveni jucători liberi de contract.

Recent, Camera Națională de Soluționare a Litigiilor l-a declarat liber de contract pe Robert Riza, neplătit la Astra de peste jumătate de an. după ce Astra Giurgiu, ultima sa echipă, nu l-a plătit timp de 6 luni.

„Noi nu am făcut cantonament, nimic. Au rămas 7 jucători de la echipa mare. Toți cei tineri au rămas. Patru au plecat până la urmă și am rămas 3. Ne băteau echipele de Liga 4.

Nu aveam echipă, nu știam cu cine o să jucăm. Erau salarii de 500 de euro. Știam că nu o să mai luăm bani.

Aveam apă de la cișmea și beam. Nu aveam absolut nimic. Am ajuns să batem ‘U’ Cluj, am făcut egal pe Ghencea. Am ajuns pe 0 la puncte, de la -14, care au devenit -19. Noi ne spălam singuri echipamentul și vestiarul.

Făceam tot. Nu mai venea nimeni, dacă nu le dădeau banii… La stadion aveam bucătăria, dar nu mâncam nimic. Își făceau băieții singuri de mâncare. Mai venea lumea când făceam grătar”, a dezvăluit Robert Riza la AS.ro LIVE.

Astra Giurgiu are patru trofee în palmares: un titlu, o Cupă a României (2014) şi două Supercupe ale României (2014, 2016).