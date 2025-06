Motivul pentru care Denis Alibec a revenit la FCSB: ”Sper să se ţină de cuvânt Gigi Becali!”

Dennis Alibec a revenit recent la FCSB.

Atacantul a dezvăluit care a fost motivul pentru care s-a întors la echipa lui Becali.

”Mi-am adus aminte de ultima perioadă, mă bucur că am marcat, că am câştigat meciul. A fost un meci de pregătire foarte bun, sper să o ţinem tot aşa. Importante sunt meciurile oficiale, dar e important pentru mine şi că am marcat aici. Trebuie să prind încredere, să îmi cunosc colegii mult mai bine şi o să fie bine!

(n.r. despre revenirea la FCSB) M-am gândit mult, am vorbit şi cu Hagi, am vorbit şi cu cei de aici şi am zis că de ce nu?! E o oportunitate şi pentru mine să joc în Champions League! S-au schimbat multe pentru că noi atunci n-am reuşit să câştigăm campionatul, acum, FCSB e echipa campioană şi lucrurile sunt mult mai puse la punct.

Orice jucător îşi doreşte să joace în Champions. A fost o decizie grea, pentru că am spus că nu voi mai veni. Am vorbit cu persoane apropiate mie şi am decis să revin!

Ne-am înţeles într-un fel, (n.r. cu Becali) sper să se ţină de cuvânt şi eu să fac meciuri cât mai bune ca să nu aibă de ce să iasă la TV. E important să ai linişte, am o vârstă, depinde doar de mine să îmi fac eu treaba!”, a declarat Alibec după meci.