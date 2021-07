Diagnosticul pus după accidentarea Larisei Iordache: „Va avea trei zile de pauză totală”

Sportiva noastră a acuzat dureri la gleznă la finalul exercițiului din calificările probei de bârnă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Finalul evoluției sale a fost dureros pentru reprezentanta noastră. Larisa a mers din sală direct la spital și acum are o săptămâna la dispoziție pentru recuperare. Astfel încât să nu rateze finala programată pe 3 august. Românca de 25 de ani a primit diagnosticul de entorsă metatarsiană la piciorul stâng.

„Cu dureri la picior, cu lacrimi în ochi, dar cu o inimă cât toată România, Larisa Iordache a reuşit să-şi asigure un loc în finala olimpică de la bârnă. Larisa va concura pentru medalii peste opt zile, pe 3 august. Iar timpul îi este aliat în lupta teribilă pe care o duce cu durerea.

La controlul medical ulterior (RMN) s-a descoperit că are o entorsă metatarsiană. Va avea trei zile de pauză forţată. După care va începe pregătirea pentru finală! De acasă, îi transmitem şi noi toată energia pozitivă de care are atât de mare nevoie”, a fost comunicatul clubului Dinamo, la care este legitimată Larisa Iordache.

Ea a avut a patra notă în calificările probei de bârnă, singura la care a ales să concureze la aceste Jocuri Olimpice.

„Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru JO. Dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare și să fiu aici. Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri de gleznă. În finală sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astăzi.

Mă bucur că am ajuns aici. Mă bucur că am putut să performez, în limita bunului simț și să pot să fac o bârnă cât de finală. Până în finală mai am 8 zile în care să reglez ceea ce am greșit astăzi, micile greșeli avute. Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie”, a spus reprezentanta noastră pentru Gazetă.

