Diana Bulimar a revenit în sala de gimnastică – Ipostaza inedită în care a fost pusă fosta gimnastă

Fosta gimnastă Diana Bulimar nu a putut rămâne departe de gimnastică, chiar și după ce a decis să se reprofileze.

Campionatele Naționale de junioare au reprezentat debutul ei în calitate de crainic. La microfonul oficial al sălii de concurs s-a aflat în calitate de anouncer, fosta gimnastă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice,

Prezența ei în această calitate va fi una permanentă la toate competițiile organizate de FR de Gimnastică în 2022. Iar acest nou job îi place la nebunie fostei sportive.

M-am încurcat de câteva ori dar una peste alta a fost bine. Contractul pe care-l am cu federația vă fi până la finalul anului”, a declarat Diana Bulimar pentru ProSport.

,,Am avut avut emoții, vă dați seama. Dar am avut un mare sprijin din partea domnului Nicu Gavrea, un cunoscut jurnalist sportiv, căruia țin să-i multumesc pentru că a fost alături de mine.

Diana a avut cele mai mari emoții în clipa în care ajuns cu prezentările și în rândul antrenorilor. „Un moment special am avut în clipa în care am prezentat-o pe Larisa Iordache. Suntem prietene de-o viață, am fost colege de lot, iar destinul ne-a adus din nou într-o sală de gimnastică, dar în posturi diferite.