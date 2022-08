Dică a dezvăluit ce a vorbit cu Adrian Mititelu despre Compagno: ”Îl înțeleg pe dânsul!”

FCSB este intersată de atacantul oltenilor, Compagno. Dică a dezvăluit că a discutat cu Adrian Mititelu, dar s pus că Patronul oltenilor nu este dispus să se despartă de atacantul spaniol.

”Îl înțeleg pe dânsul!”

”Nu există la mine să-mi permit un semieșec. Mereu mă gândesc că o să câștig jocul. Ați văzut și abordarea pe care am avut-o la retur, în care chiar dacă am avut avantaj am încercat să atacăm. E un risc pe care mi-l asum, așa sunt eu. Chiar vorbeam ieri cu domnul Mititelu, să nu se supere că spun, îmi spunea să fiu puțin mai precaut în anumite momente.

Eram acasă, la Pitești, și e normal să mă duc la echipa mea de suflet să o văd. Urmăresc și adversarii din campionat. Am fost și meciul trecut, la FC Argeș cu U Cluj”, spus Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare partidei cu Chindia Târgoviște.

”A zis domnul Mititelu că nu-l vinde pe Compagno. Îl înțeleg pe dânsul, a investit mulți bani și-și dorește să intre în play-off. A spus asta și când a fost vorba de Bauza”, a mai spus Nicolae Dică.