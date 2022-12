Dică, dezvăluiri din perioada de la FCSB. S-a supărat pe un jucător și a dorit să îl schimbe: ”I-am spus că, dacă nu schimbă atitudinea, va veni lângă mine pe bancă!”

Dică a vorbit despre schimbarea lui Oaidă din minutul 25, de la partida cu Mioveni.

Fostul antrenor al echipei a spus că și el a fost aproape de o astfel de decizie.

”(n.r. e ok să schimbi un jucător în minutul 25?) Depinde ce se întâmplă în timpul jocului, dar şi eu am fost… la un meci, am vrut să schimb un jucător tot aşa, în minutul 25-30, pentru că nu avea atitudinea pe care eu mi-o doream.

Am vrut să îl schimb. L-am chemat la margine, i-am spus că, dacă nu schimbă atitudinea, va veni lângă mine pe bancă. Şi nu l-am schimbat. Dar am fost aproape. Depinde ce face jucătorul respectiv.

Sau poţi să faci o schimbare tactică cum au făcut ei aseară, şi-au dat seama că cei de la Mioveni nu le pun nicio problemă şi că trebuie să aducă un om mai ofensiv la mijlocul terenului, să vină din linia a doua, la careu, când vin centrări de la margine.

E greu pentru un jucător să fie schimbat în minutul 25, dar, dacă îi explici după aia că au fost lucruri tactice, poate înţelege”, a declarat Nicolae Dică, la Orange Sport.