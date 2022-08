Dică, mesaj direct către Octavian Popescu: ”Era greu pentru el!”

FCSB a fost învinsă pe Arena Națională, de către Viking, scor 1-2. Florinel Coman a marcat unicul gol al echipei lui Nicolae Dică. Antrenorul FCSB a oferit mai multe declarații la finalul meciului. El a transmis un mesaj pentru Octavian Popescu.

”Mă așteptam să nu spună treaba asta David Miculescu (n.r. – despre șansele de calificare ale FCSB-ului). Am vorbit cu jucătorii în vestiar, trebuie să aibă încredere. Adversarul pleacă cu prima șansă, dar ne putem califica.

Am vorbit de jucători, am spus la fiecare conferință că avem nevoie de atacanți. Stau la fiecare conferință să spun că trebuie să aducem atacant? Am spus mereu.

Am gândit că vom reuși să marcăm gol sau goluri, că vom avea avantaj până în minutul 50-60, apoi Rusu este un jucător cu o viteză mai bună decât Miculescu. Speram că, pe spații, vom reuși cu Rusu să mai marcăm. Apoi, Rusu este mai bun și din punct de vedere aerian, speram că o să marcheze după ce am adus multe mingi în careu, de asta l-am introdus.

Mie îmi place să promovez jucători. Pantea a jucat bine în meciul de campionat, este un jucător de perspectivă. Și în seara asta a arătat OK. La mine nu contează vârsta, dacă merită să joace, joacă.

Nu pot să antrenez tot ce se întâmplă în joc. Mai trebuie să intervină și valoarea jucătorului, intuiția lui la anumite faze. Cu siguranță va fi mai greu meciul retur, dar eu cred în șansa noastră.

Nu cred că Tavi Popescu traversează o perioadă nefastă. La cum s-au apărat cei din Norvegia, era greu pentru el. Lui îi place să primească mingea între linii, azi n-avea cum, pentru că adversarii se apărau pe zona centrală. De asta am încercat să scoatem mingea pe benzi și să venim cu centrări. Este important ca Tavi Popescu să înțeleagă că, atunci când este mingea la margine, el să fie în careu. Vreau ca el să fie mereu în careu”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă.