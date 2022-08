Dică, nervos înainte de partida cu Viking: ”Prin presiune la ce referi?”

FCSB va juca în deplasare contra lui Viking, pentru un loc în grupele Conference League. În tur, norvegienii au câștigat cu 2-1. Înainte de meci, Dică a părut puțin nervos și a spus că la FCSB există mereu presiune, deoarece trebuie să câștige fiecare meci.

”Prin presiune la ce referi? Presiune este la orice club mergi, mai ales la un club care vrea să câștige campionatul și să meargă în grupe. La orice echipă e presiune. Am antrenat și la Liga 3, și la Liga 2, și la Liga 1. La un club cum e Steaua, într-adevăr, fiecare meci trebuie câștigat și e o presiune mai mare.

Dar nu știu la ce presiune te refereai tu. Dacă mai rămân eu sau ce? Eu, când am venit la echipă, am venit după un eșec în Europa și toată lumea vorbea că nu vom merge mai departe, să trecem de Saburtalo, dar am trecut două tururi de atunci. Am făcut niște lucruri bune, cred eu, iar jocul echipei s-a schimbat. De ce doar la noi vorbim de schimbarea antrenorului imediat? Am jucat șase meciuri și am pierdut doar un joc. E ceva ciudat!

Despre asta voiai să mă întrebi. Mi se pare ciudat. Ok, dacă asta este părerea voastră… după aia ne mirăm că de ce se schimbă antrenorii atât de repede. Păi, dacă noi, după cinci etape, vrem să-l schimbăm, ok…

Nu mă deranjează discuțiile astea, eu îmi fac treaba în continuare, dar mă refer ca idee. Dacă noi vorbim după 3-6 etape să se schimbe antrenorul și după tot voi vorbiți că de ce se schimbă antrenorul. D-asta se schimbă, că dacă toată lumea vorbește să schimbăm antrenorul…

Eu, când am venit la echipă, obiectivul nu era calificarea în grupele Conference League, pentru că am venit cu trei zile înaintea de un joc foarte important și am reușit să trecem mai departe”, a spus Nicolae Dică.