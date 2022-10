Dică, reacție furtunoasă după egalul cu UTA: ”Sunt prea nervos acum!”

FCSB a remizat, miercuri, în deplasare, scor 2-2, cu echipa UTA Arad, într-un meci din grupa B a Cupei României, în care arădenii au condus cu 1-0 şi bucureştenii cu 2-1, aceştia din urmă primind gol în minutul 90+6. La meci s-au acordat patru cartonaşe roşii.

Bouhenna, Radunovic și Octavian Popescu au fost eliminați de la FCSB.

Chindriș a fost eliminat de la UTA. La finalul meciului, Dică a fost nervos.

”Am făcut un joc bun, am reușit să revenim după ce am fost conduși, am luat gol la primul lor șut. Important e că băieții au avut reacție, am avut posesie bună, dar nu ne-am creat multe ocazii de a marca.

Defensiv, nu ne-au pus mari probleme cei de la UTA. Noi i-am băgat în joc după ce am primit cele trei cartonașe roșii.

Eu, în general, nu comentez arbitrajul, dar ce am văzut în seara asta nu mi s-a părut ok. Radunovic ia roșu, Musi e faultat la 80 de metri de poarta noastră și ia Radunovic cartonaș roșu.

Benga trebuia să ia patru cartonașe galbene, nu două. Sunt prea nervos acum. Păcat că nu am reușit să ne concentrăm acolo, la ultima fază, și să respingem.

Bouhenna a făcut un joc foarte bun, chiar a jucat foarte bine, păcat că a venit acea fază.

Înainte de eliminarea lui Radunovic, a fost fault la Musi, am înțeles că la Octavian Popescu nu a fost de cartonaș galben. Avem și VAR-ul ăsta, dar nu știu când intervine (n.r. VAR-ul intervine doar în situații de eliminări directe, nu la cumul de cartonașe galbene).

Mi-a plăcut curajul lor, mi-a plăcut atitudinea echipei, păcat că nu am reuști să câștigăm. Poate dacă nu luam un cartonaș roșu terminam victorioși”, a spus Nicolae Dică.

”Suntem pe un drum bun, avem obiectivul în campionat, avem trei victorii, înseamnă că suntem pe un drum bun. Astăzi meritam să câștigăm.

Orice jucător, până în iarnă, trebuie să dea totul pe teren când intră.

Va fi foarte important meciul cu Sepsi, suntem la două puncte în spatele lor, vom intra în zona de play-off și am rămâne cu două meciuri mai puțin”, a declarat Nicolae Dică.