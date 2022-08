Dică susține că Becali nu se mai bagă la schimbările din timpul meciurilor: „Mi-a garantat anumite lucruri”

Nicolae Dică susține că Gigi Becali s-a ținut de cuvânt până acum și se bucură că nu mai este întrebat la conferințele de presă în legătură cu schimbările efectuate la FCSB.

„Discuția pe care am avut-o cu patronul echipei, mi-a garantat anumite lucruri, eu sper să se țină de promisiune, până acum e totul ok, sper să avem în continuare rezultate, ne dorim să avem rezultate, atunci când sunt rezultate, toate lucrurile sunt bune. Sper, ca și din discuția pe care am avut-o cu patronul, să nu fiu criticat, îmi doresc acest lucru, sper ca echipa să joace bine, ca nici jucătorii să fie criticați, nici eu.

E clar că nu prinde nimănui bine, nici familiei mele, atunci când sunt criticat. Eu m-am învățat deja, am văzut că nu mi s-a mai pus întrebarea legată de schimbări, nu au avut de ce, au văzut că le-am făcut eu și cum s-au făcut schimbările”, a declarat Nicolae Dică la SuperLiga Show.