Didier Deschamps, în culmea fericirii după calificarea Franței în semifinalele CM 2022: „O să savurăm momentul!”

Franța a învins Anglia în sferturile CM 2022 (2-1) și s-a calificat în semifinale. Didier Deschamps, selecționerul naționalei „Cocoșului Galic”, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, Deschamps s-a declarat extrem de fericit pentru performanța elevilor săi. De asemenea, antrenorul a mai spus că va pregăti cu seriozitate meciul contra Marocului, adversara din semifinale.

„O să savurăm momentul!”

„Este fabulos, a fost un meci uriaș, am întâlnit o echipă engleză foarte bună. Dar am avut răspuns, din nou. Este minunat ca toți jucătorii să ajungă din nou în semifinale. O să savurăm momentul înainte de meciul de miercuri. Există o mentalitate, o stare de spirit, și se vede. Am crezut în acest obiectiv cu inima și curajul. Vom pregăti meciul cu Maroc foarte serios, această echipă merită recunoaștere, este orice altceva decât o surpriză, așa că o vom lua foarte în serios”, a declarat Didier Deschamps, citat de către rmcsport.com