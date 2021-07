Dilemele fanilor Galatei după ce au aflat de transferul lui Cicâldău: „Cine e, pe ce poziție joacă?”

Susținătorii echipei la care au jucat foarte mulți fotbaliști români, în frunte cu Gică Hagi și Gică Popescu, nu îl cunosc pe jucătorul de 24 de ani. După ce și-au luat informații despre Nicușor Stanciu, prima țintă a românească a turcilor din acest mercato, acum fanii lui Galatasaray au întrebat în stânga și în dreapta cine e fotbalistul pe care gruparea din Istanbul este dispusă să achite 6 milioane de euro. Iar două dintre jurnalele importante ale Turciei au fost asaltate de suporterii roș-galbenilor. Redactorii de la Fotomac și Fanatik au fost cei care au elucidat misterul în această privință.

#Galatasaray have talked with Alexandre #Cicaldau’s agent (P.Chiodi) for a contract until 2026 in the last days: #Hagi made an important endorsement to Gala’s management and coach #Terim for him. Talks ongoing with #Craiova (there is a release clause by €10M) to close the deal

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2021