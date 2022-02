Din postura de selecționer, Edi Iordănescu e categoric: „Lucrul ăsta ar trebui încurajat și apreciat”

Înainte să ajungă pe banca naționalei, tehnicianul de 43 de ani a pregătit cele mai bune echipe din campionatul intern, CFR Cluj și FCSB.

De fiecare dată a ales însă să plece după ce solicitările sale nu au fost pe placul șefilor cluburilor în cauză. La vicecampioana României, relația cu Gigi Becali a pus capăt aventurii sale la conducerea roș-albaștrilor.

Am preferat să-mi respect principiile! Eu cred că lucrul ăsta ar trebui încurajat și apreciat, nu doar în ceea ce mă privește. Și în ceea ce privește masa tânără de antrenori. Doar așa putem să facem lucrurile funcționale. N-a fost vorba de răbdare fiindcă am avut-o. A fost vorba despre dorința imediată a patronului de a face lucrurile într-un fel. Atunci când lucrurile n-am mai fost funcționale am făcut acest pas în spate și mi-am asumat plecarea.

Nu cred că puteam să fac altfel lucrurile ca să rămân acolo. Mi-a părut rău că am plecat pentru că veneam din postura de campion al României și-mi doream să reușesc la clubul unde mă regăseam. Aveam mare încredere în jucători și am mers cu convingere să fac lucruri bune”, a explicat Edi Iordănescu pentru Gsp decizia luată în urmă cu 3 luni.

Înainte să bată palma cu latifundiarul din Pipera, antrenorul a făcut-o din nou campioană pe CFR. Însă relația dintre părți s-a încheiat chiar după ce vișiniii au ridicat trofeul deasupra capului.

„Au avut timp 8 luni să mă știe, cu bune, cu rele. Am avut o anumită poziție, anumite solicitări care n-au putut fi rezolvate la momentul respectiv. Deși îmi doream să continuu și știam că grupul de jucători se atașase de mine, le-am spus că din punct de vedere tehnic trebuie îndeplinite anumite condiții.

Nu s-a reușit și am plecat acasă! Am văzut diferit anumite lucruri. Nu sunt critic acum, vreau să fiu obiectiv, dar analizând ce s-a întâmplat după venirea lui Șumi, cred că am luat decizia bună. Puteam să fiu eu în poziția lui.- Am solicitat unele transferuri, am solicitat să se plătească datoriile”, a încheiat selecționerul primei reprezentative.