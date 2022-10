Dinamo a fost la un pas de colaps! Dorin Șerdean: „Mai erau doar câinii de la poartă. Clubul era pe moarte!”

Dinamo a retrogradat pentru prima dată în Liga 2. „Câinii” au fost chiar aproape de a nu mai juca nici măcar în eșalonul secund.

Mai exact, Dorin Șerdean, oficialul dinamovist, a dezvăluit că Dinamo a fost aproape de colaps.

„Echipa nu ar fi început campionatul!”

„Eu l-am propus (n.r. pe Vlad Iacob în funcția de administrator special al lui Dinamo). În luna iunie. Eu i-am făcut propunerea asta. Era unica soluție ca să avem un administrator special, altfel murea clubul. Eu în 14 iunie am făcut o solicitare către RTZ, am depus-o la sediul din Cluj, prin care am solicitat organizarea AGA în cel mai scurt timp posibil pentru a alege un administrator special.

S-a tras de timp până în 13 iulie, 30 de zile, la limită, când a fost convocată AGA. Era data de 15 iulie. Atunci, în luna iulie, plecase și bucătarul de la Saftica, și portarul, mai erau doar câinii de la poartă. Clubul era pe moarte. Echipa nu ar fi început campionatul pe 6 august pentru că nu putea efectiv, din punct de vedere logistic, fizic, nu existau acei jucători. Ce era să facem atunci?

Trebuia să organizăm în regim de urgență AGA, să numim un adminisrator special, că să fie cineva care să semneze o chestiune simplă, și un ordin de plată, orice. Puneți-va în locul meu. Trebuia să găsim o soluție care să fie agreată de toți cei 4 acționari. Dacă așteptam până pe 15 august (n.r. Când era programată AGA în primă fază), nu începeam campionatul, care a început pe 6 august. Eram din start retrogradați.

Toate lucurile au fost făcute pentru că s-au amânat toate acele lucruri din mai, iunie. Așa a considerat cineva. Dacă era să merg eu (n.r. ca propunere pentru funcția de administrator special), oare mi-ar fi dat acordul Asociația Peluza Cătălin Hîldan? Nu, că așa consideră ei. Și a zis domnul Iacob că obține el semnătura de la PCH. Și asta a fost. L-am pus pe Vlad Iacob, foarte bine. Ca să începem campionatul”, a declarat Dorin Șerdean, pentru PlaySport.

Dinamo se află pe locul 15 în Liga 2, cu 9 puncte după 8 etape.