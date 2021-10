Dinamo a încercat să-l aducă antrenor pe Costel Gâlcă: ,,M-au întrebat de vreo două ori”

Costel Gâlcă este în acest moment un antrenor liber de contract, după ce ultima oară i-a pregătit pe danezii de la Vejle, timp de două sezoane şi jumătate.

Tehnicianul de 49 de ani care a cucerit tot ce se putea în anul 2015 cu FCSB, a dezvăluit că după aceea a fost contactta şi de cei de la Dinamo pentru a-i antrena, însă a refuzat, pentră că de mic a avut o pasiune pentru culorile ,,roş-albastre”.

,,Eu sunt stelist. De mic am fost stelist. Am avut ofertă de la Dinamo când eram antrenor. După ce am plecat de la FCSB, la ceva timp.

Doar au testat piața. Le-am spus „nu”. M-au întrebat de vreo două ori. Pentru toți e tentantă Dinamo, e o echipă mare, un brand mare.”, a declarat Costel Gâlcă, pentru Playsport.