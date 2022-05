Dinamo a reacționat după ce Rednic a spus că are de încasat bani de la Dinamo: „L-am plătit la zi”. Ce spune de Mureșan

Răzvan Zăvăleanu, administratorul de la Dinamo, a reacționat după ce Mircea Rednic a declarat că are de primit suma de 32.000 de euro de la clubul din Șoseaua ”Ștefan cel Mare”.

Rednic avea un salariu de 8.000 de euro pe lună și, dar consideră că trebuia să primească încă patru salarii. Tehnicianul a fost demis în decembrie.

”Domnul Rednic așa pretinde, că are de luat niște bani, părerea noastră e că nu are de luat bani. L-am plătit la zi la data întreruperii contractului. Nu are de luat bani. Dacă ar avea de luat bani și se împotrivește ca Dinamo să ia licența, e o altă discuție. Nu sunt probleme cu licența”, a spus Zăvăleanu, la Digi Sport.

Acesta a mai spus că Iuliu Mureșan, președintele clubului, nu ar mai vrea să plece de la gruparea din Șoseaua ”Ștefan cel Mare”.

”Iuliu Mureșan a revenit la sentimente mai bune, urmează să mă întâlnesc cu dumnealui și vom discuta mai amănunțit”, a mai spus Zăvăleanu, la Digi Sport.