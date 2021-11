Dinamo a simțit din nou gustul victoriei! „Câinii” au învins în amicalul de la Buzău

Formația din Ștefan cel Mare s-a impus în amicalul disputat astăzi, la Buzău, cu scorul de 3-2!

Golurile alb-roșilor au fost marcate de Deian Sorescu, Thomas Vestenicky și Sebastian Ghinga (autogol), în timp ce pentru buzoieni au punctat Alin Cârstocea și Keyta.

La finalul partidei, Mircea Rednic a tras primele concluzii și s-a arătat mulțumit de antrenamentul elevilor săi. Totodată, „Puriul” a vorbit și despre jocul cu FC Voluntari, primul din returul Ligii 1, și le-a transmis jucătorilor lui Dinamo că este timpul să înceapă seria rezultatelor pozitive din campionat, asta deoarece situația este una delicată în momentul de față.

„Atmosfera e bună, chiar sunt mulțumit de antrenament. Le mulțumesc celor de la Buzău că au acceptat acest meci, care a avut două reprize de câte 60 de minute, să le dau posibilitatea celor care au venit mai târziu să aibă joc în picioare pentru a căpăta ritm.

Trebuie să avem răbdare cu ei, au doar 3 săptămâni de când au venit. Sunt și obosiți, am profitat de această pauză și am avut câte două antrenamente pe zi. Trebuie să fim fresh pentru meciul de luni. În situația noastră nu e nici o echipă mai accesibilă. Voluntari e echipă clasată bine, toată lumea joacă să adune puncte. Trebuie să luam puncte, pentru că în ultimul timp, nu prea am luat”, a spus Mircea Rednic.

Echipa de start a lui Dinamo:

Eșanu – Gluhakovic, Pinto, R. Grigore, Kainourgios – Sorescu, Itu, C. Matei, Bordușanu – Țîră, Nunic

Echipa folosită în repriza a doua:

Fara – V. Borcea, Ehmann, Popa, An. Radu – Torje, Espinosa, C. Grigore, Mihaiu – Ivanovski, Vestenicky