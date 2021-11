Dinamo, fără vreo speranță la duelul cu CFR Cluj: „Ar fi surpriza campionatului să-i bată”

Dinamo și CFR Cluj se vor întâlni duminică, 7 noiembrie, de la ora 18:30, într-un meci programat pentru etapa a 15-a din Liga 1.

Ion Pircălab, fostul mare jucător al ”câinilor” este de părere că formația pregătită de Mircea Rednic nu are nicio șansă în fața grupării ardelene, campioana ultimelor patru ediții și liderul la zi din stagiunea actuală.

Chiar dacă CFR Cluj nu trece prin cel mai bun moment al sezonului, Pircălab consideră că o victorie a lui Dinamo, care este penultima în Liga 1, ar fi cea mai mare surpriză a campionatului.

”Lucrurile merg din ce în ce mai rău, nu se vede nicio îmbunătățire. Ce pot să spun? Lucruri de rău? Mai bine nu mai spun nimic. Aș spune și lucruri bune, dar nu am ce. Nici tinerii nu dau randamentul necesar pentru Liga 1. Am văzut meciurile și am văzut despre ce este vorba.

N-au unde să bată. Joacă acum cu CFR, n-au nicio șansă. Nici vorbă! Ar fi surpriza campionatului să-i bată”, a declarat Ion Pârcălab, pentru gsp.ro.