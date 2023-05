Dinamo, la doar 90 de minute distanță de Liga 1! Neluț Roșu: „Am demonstrat că suntem o forță, că jucăm un fotbal frumos!”

Dinamo a zdrobit-o pe FC Argeș în manșa tur a barajului pentru promovarea în Liga 1. „Câinii” s-au impus pe teren propriu cu 6-1.

Neluț Roșu, mijlocașul trupei bucureștene, a comentat victoria cu piteștenii. Iată ce a spus fotbalistul.

„Am demonstrat că suntem o forță, că jucăm un fotbal frumos!”

„Din prima zi în care am venit la Dinamo, și nu am venit în cele mai bune condiții, vorbeam și ne doream să ajungem în ziua asta, să fim la mâna noastră. În seara asta am demonstrat că suntem o forță, că jucăm un fotbal frumos și cred că s-a văzut pe teren cel mai bine.

Am avut o partită slabă cu Iași, dar noi mereu, după ce am făcut un meci slab, ne-am ridicat și ne-am motivat, ne-am recuperat. Și în seara asta am avut probleme de lot, nici eu nu credeam că voi juca, m-am refăcut miraculos. Am stat numai în gheață, numai în… și am fost bine, nu m-a durut nimic.

Cred că noi, astăzi, am jucat în cel puțin 13 jucători! Publicul a fost formidabil, cred că și el dorea să ne batem acolo sus. A fost un meci frumos, un spectacol frumos. Toate meciurile au fost spectaculoase, cu goluri.

Ne bucurăm acum, dar mai avem un meci foarte greu. Nu s-a tranșat promovarea, trebuie să fim concentrați, să mergem și mai motivați la Pitești, să câștigăm și acolo. Cred că azi am pregătit bine meciul, am studiat, știam unde sunt probleme lor și cred că am arătat pe teren că suntem o echipă bună.

Pe cei care au investit și vor să investească, îi așteptăm. Le mulțumim și celor din tribune, publicului, ne-au împins de la spate. Liga 1 are nevoie de Dinamo, dar suporterii au arătat că sunt alături de noi și la bine, și la rău. Le mulțumim, cred că le-am făcut o seară frumoasă și îi așteptăm și la Pitești.

Cred că la Pitești vor fi în număr mai mare fanii noștri decât fanii adverși. Dinamo, unde a jucat, a adus cei mai mulți oameni la stadion”, a mărturisit Neluț Roșu, pentru Digi Sport.