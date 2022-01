Dinamoviștii abia așteaptă ca Liga 1 să treacă la 18 echipe: „Pe noi ne-ar avantaja, clar!”

Iuliu Mureșan a vorbit despre posibilitatea ca Liga 1 să aibă din nou 18 echipe din sezonul următor, lucru care ar însemna salvarea „câinilor” și în acest an, indiferent de locul ocupat în ierarhie!

Directorul executiv al grupării din Ștefan cel Mare a mărturisit că este încântat de această variantă, însă nu deține mai multe informații despre modificarea pregătită de LPF și FRF. Cu toate acestea, Mureșan a declarat că extinderea la 18 formații ar reprezenta o adevărată gură de oxigen pentru Dinamo, care ar scăpa de presiunea din acest moment și ar putea să construiască liniștită pentru sezonul următor.

„Nu pot să spun că mi-ar displăcea, dar nu pot să știu dacă vă fi așa. Nu e sub influența lui Dinamo această decizie. Am auzit și văzut și eu în presă, știu că e un subiect dezbătut în emisiuni, dar nu pot da niciun amănunt. Pe noi ne-ar avantaja, clar. Putem să facem o reconstrucție și să nu mai stăm cu sabia în jurul gâtului.

Să nu uitam și faptul că deja valul 5 al Omicron e cam pe venite și nu știu ce va fi nici din acest punct de vedere, pot fi situații de îmbolnăvire, dar nu o doresc niciunei echipe, Doamne ferește. Se poate întâmpla și la noi. Dar trebuie să ne vedem de ce avem de făcut și să schimbăm în primul rând unitatea grupului, pentru că asta a lipsit la Dinamo. Noi nu avem individualități care să rezolve meciul, doar colectiv putem„, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Digi Sport.