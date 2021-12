Dinamoviștii, cu moralul la pământ după înfrângerea cu Farul: „Nu știm ce să facem ca să ieșim din starea asta!”

Dinamo a cedat și în ultimul meci din acest an, scor 0-2 contra Farului, și rămân cu doar 12 puncte acumulate după 21 de meciuri!

La finalul partidei, Cătălin Itu a ținut să își exprime supărarea și a mărturisit că situația este una destul de grea în vestiarul echipei. Mijlocașul „câinilor” nu știe ce trebuie să facă pentru ca trupa lui Mircea Rednic să depășească acest impas, însă speră ca pauza de iarnă să le aducă alb-roșilor încrederea de care au nevoie pentru a putea lega rezultatele pozitive.

„Suntem supărați, suntem triști. Nu știm ce să facem ca să ieșim din starea asta în care ne aflăm. Am pierdut astăzi, am pierdut și cu Mioveni și ne aflăm pe penultimul loc. Sperăm ca de la anul să ne revenim și să ne salvăm de la retrogradare. Astăzi a fost o zi grea. Am avut mulți jucători suspendați, unii care au răcit și eu consider că aceste absențe ne-au încurcat.

Starea de spirit la Dinamo nu este una tocmai bună, deoarece am pierdut atâtea meciuri… Sper să ne revenim cât mai repede. A fost o perioadă foarte tensionată, dar la Dinamo mereu o să fie presiune. Sper ca vacanța aceasta să ne prindă bine și să revenim cu forțe proaspete de la anul. Am încredere că putem salva situația. „, a spus Itu, la finalul jocului cu Farul.

