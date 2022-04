Dinamoviștii, în extaz după meciul cu Chindia: „Victoriile aduc victorii. E important să o ținem pe această linie”

Dinamo a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a treia a play-out-ului Ligii 1.

Alb-roșii au obținut prima victorie în deplasare, în acest sezon. Golul de 1-0 marcat de Vlad Morar l-a surprins pe Steliano Filip.

”E binevenită. Ne bucurăm că am câștigat după mult timp. E important să o ținem pe această linie. Suntem conștienți la ce club ne aflăm și în ce situație suntem. Diferența a făcut-o atitudinea. Nu a lipsit atitudinea nici în toamnă, dar ne-a lipsit șansa. Ba am fost egalați în ultimul minut, ba am luat goluri din nimic.

Mă bucur că avem două meciuri în care nu am primit gol. Sper să legăm cu o victorie. M-a surprins golul lui Morar. Când am văzut cum trecea, era să îl blochez eu, dar m-am dat la o parte. Am vorbit cu băieții, am zis să nu mai facem calcule, să o luăm meci cu meci, să avem continuitate. Victoriile aduc victorii. Nu vreau să mai vorbesc de antrenori, vreau să vorbesc pe teren”, a declarat Steliano Filip la finalul meciului Dinamo – Chindia.

Dinamo ocupă locul 14, cu 13 puncte, iar Chindia e pe 13, cu 19 puncte.