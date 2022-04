Dinamoviștii și-au cerut scuze și după o victorie: „E rușinos să câștigi doar cu 1-0”

Răzvan Grădinaru a fost categoric la finalul meciului contra fostei sale echipe, considerând că un succes la limită nu este nici pe departe unul care să le facă cinste roș-albilor.

Mijlocașul a ajuns în Ștefan cel Mare în această iarnă după ce a acceptat să renunțe la restanțele salariale pe care le avea de primit ca să devină jucător liber de contract și să poată semna cu Dinamo. Fotbalistul de 26 de ani speră ca el și coechipierii săi să evite rușinea istorică a unei eventuale retrogradări în Liga 2.

”Sunt trei puncte, asta e important. Ne pare rău că a fost doar 1-0, e rușinos să câștigi doar cu 1-0 cu Mediaș. Suntem ca în cantonament. Ne pregătim pentru baraj mult mai mult fizic, ne-au rămas două meciuri foarte importante.

Au fost câteva intrări tari asupra mea, dar ăsta e fotbalul, ne-am dat mâna după meci. Gaz Metan nu va mai exista, e păcat, eu am pierdut bani aici, dar sunt bucuros că am reușit să plec. Ăsta nu e fotbal, e greu să te aperi 90 de minute și să stai în jumătatea ta”, au fost vorbele rostite de Grădinaru, după ultimul fluier al confruntării de pe terenul lui Gaz Metan.

Dușan Uhrin și-a luat măsuri de precauție în finalul partidei din Ardeal. A făcut o schimbare chiar în al patrulea minut de prleungire al jocului.

„E adevărat că ne pregătim pentru baraj, dar nu e o explicație. Am ratat o grămadă de șanse. Avem mult de muncă, avem un singur obiectiv. Am simțit că va fi un meci greu la Mediaș. E o echipă care are jucători tineri, care au luptat. În plus, și terenul a încetinit jocul. Mă gândeam că dacă vom marca repede vom reuși să înscriem mai mult, dar nu a fost așa.

Trebuie să mai muncim. Încă nu este suficient. Acum vom avea două zile libere și după aceea ne vom antrena din greu. Am trecut de acest meci și trebuie să începem să lucrăm. Sunt motivat, am venit la Dinamo pentru a salva echipa. Dacă nu eram motivat, nu veneam. Este important să salvez Dinamo, acesta este obiectivul meu și voi da totul pentru asta”, a fost poziția antrenorului dinamovist.