Dinamovistul Răuţă, veste bună pentru fani: „Sunt OK, am trecut pe lângă o tragedie!”

Alexandru Răuţă le-a dat o veste bună fanilor dinamovişti după episodul petrecut la meciul cu Rapid. Mijlocaşul şi-a reluat antrenamentele şi va juca din etapa următoare a Ligii 1.

În meciul cu giuleştenii, Răuţă s-a prăbuşit pe teren în minutul 36 fără să fie lovit de vreun adversar. Mijlocaşul a părăsit terenul cu Ambulanţa, însă a fost în afara oricărui pericol după ce medicii l-au stabilizat. Răuţă şi-a reluat antrenamentele individual după ce a trecut cu bine de toate investigaţiile medicale.

„Sunt bine, toate testele pe care le-am făcut mi-au ieşit OK şi toate decurg pe un făgaş normal. Respirator a fost totul, anul trecut am avut şi coronavirus am avut aici în piept o problemă. Nu au fost probleme legate de inimă, totul a fost OK. Nu poţi spune de un jucător perfect sănătos şi care a început antrenamentele că nu se ştie dacă mai pot activa. Totul este sub control, sper ca de etapa viitoare să intru în teren.

A fost şi sperietură, bine că lucrurile s-au terminat aşa cum îmi doream şi am trecut pe lângă o tragedie. Nu am nicio teamă, am făcut toate controalele, nu am de ce să am teamă.

Am făcut toate testele, şi ecografii şi radiografii, altfel nu îmi dădeau viza. Sunt perfect sănătos şi am vrut să clarific asta. Cu CFR nu voi juca, nu sunt sută la sută pregătit, mi-a spus şi domnul Rednic că de etapa viitoare voi intra normal, acum nu voi risca nimic” – a declarat mijlocaşul lui Dinamo.

Răuță, în vârstă de 29 de ani, joacă la Dinamo din iulie 2019, după ce a venit de la FC Voluntari. Mijlocașul mai are contract cu „câinii” până în iunie 2022.

Dinamo joacă următorul meci din Liga 1 pe teren propriu, cu CFR Cluj. Partida se va juca duminică, de la 18:30.