Dinu Todoran, analizat de un greu al fotbalului românesc: „N-are nicio vină! El are post de umilință”

Dinu Todoran, ultima dată la CSM Slatina, a fost alegerea surpriză a patronului de la FCSB, după plecarea lui Toni Petrea!

Venirea tehnicianului în vârstă de 42 de ani pe banca bucureștenilor a fost imediat contestată de oamenii din fotbalul românesc, mai ales din cauza felului în care Gigi Becali alege să se comporte cu angajații săi. De această dată a venit rândul fostului șef al LPF, Dumitru Dragomir, să vorbească despre situația de la FCSB. „Oracolul din Bălcești” este de părere că Todoran nu are absolut nicio vină pentru rezultatele echipei și a ținut să îi dea un sfat prețios patronului.

„Todoran nu are nicio vină! Ar trebui respectat, nu blamat. Faptul că e un tip umil și un tip așezat, nu trebuie blamat. Așa a înțeles patronul lui capitalismul.

La FCSB trebuie să se cristalizeze 12-14 jucători, să vină Cristea înapoi, care ajunsese la echipa națională, dar acum nu mai e bun, să se termine cu experimentele și să se lase echipa care a fost, cu tineri, nu cu jucători de 28 de ani sau 38 de ani, care sunt lenți. Când echipa a început să joace, ea a fost măcinată de schimbări proaste.

Pe Todoran și Becali îi doare în pălărie! Ce post are? Are un post de umilință! Ăsta nu e post! El trebuie respectat pentru aspectul pe care-l are”, a spus Dragomir, potrivit GSP.