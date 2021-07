Dinu Todoran, după primul meci la FCSB: „Știți foarte bine cum se procedează la noi”. Ce spune de ratarea lui Tănase

FCSB nu a reușit să învingă pe FC Botoșani în primul meci din noul sezon al Ligii 1. Meciul s-a terminat așa cum a început, scor 0-0.

Aflat la debutul oficial pe banca ”roș-albaștrilor”, Dinu Todoran a făcut doar egal în Moldova, dar are încredere că lucrurile vor decurge din ce în ce mai bine la urmpătoarele meciuri. Acesta a explicat și penalty-ul pe care căpitanul Florin Tănase l-a ratat.

Antrenorul de 42 de ani a subliniat și modul în care s-au făcut cele trei schimbări de la pauză, dând de înțeles că nu au fost gândite de el. Atunci, la intrarea în partea secundă a meciului, Stipe Vucur, Denis Haruț și Răzvan Oaidă au fost înlocuiți cu Iulian Cristea, Ovidiu Popescu, respectiv Zdenek Ondrasek.

„Da, e un semieșec, dar am dominat jocul, n-am fost lucizi la finalizare, dar ușor-ușor o să reglăm și lucrul ăsta. Am dominat jocul, dar la finalizare am suferit. Pe viitor, vom fi mai atenți. E fotbal, a ratat și Mbappe, e normal. Tase e un jucător valoros, sperăm ca data viitoare să înscrie. Știți foarte bine cum se procedează la noi, n-are rost să ne mai întrebați de fiecare dată această întrebare.

Da, e primul meci acasă cu Karagandy, dar sperăm la ora jocului să fim 100% din toate punctele de vedere. Sunt jucători tineri, care își doresc, dar trebuie să lucrăm la finalizare. Toate meciurile sunt grele. Am întâlnit azi o echipă de play-off, bună, dar n-am fost lucizi”, a declarat Dinu Todoran, după remiza de la Botoșani.

Următorul joc pentru FCSB este cel cu Șahtior Karandy, programat joi, 22 iulie, de la ora 21:30, în turul 2 preliminar al Conference League. Ulterior, echipa lui Dinu Todoran va întâlni CSU Craiova, duminică, 25 iulie, de la ora 21:30.