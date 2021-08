Dinu Todoran, la pământ după meciul cu Rapid: „Pentru noi chiar e o înfrângere rușinoasă”

FCSB a suferit prima înfrângere din noul sezon al Ligii I. Rapid s-a impus în derby-ul cu FCSB, scor 1-0, duminică seară, pe Arena Națională, în etapa a cincea a Ligii I.

Nou-promovata nu aprimit niciun gol în cele cinci meciuri jucate în acest sezon. La finlaul meciului, antrenorul FCSB-ului, Dinu Todoran, a declarat că înfrângerea a fost una rușinoasă pentru vicecampioni.

„E foarte dureros ținând cont că vine în urma unui joc cu Rapid. Pentru noi chiar e o înfrângere rușinoasă. Normal, la înfrângeri tot timpul e antrenorul de vină. Vedem ce se va întâmpla pe viitor, dar îmi doresc mult mai multă atitudine. Normal, la înfrângere, antrenorul e vinovat. Singurul vinovat eu sunt. Eu răspund de rezultate și azi trebuia să câștigăm. N-am reușit, n-am făcut un joc strălucit, dar vedem pe viitor ce se va întâmpla.

Nu ne așteptam să pierdem, nu ne-am comportat cum ar fi trebuit. Nu e un început bun. Am crezut că după meciul cu Craiova ne-am revenit. O să analizăm și vedem ce avem de făcut. Nu știu dacă mai are patronul răbdare. Dânsul ia deciziile. Eu n-am apucat să vorbesc cu patronul, nu știu nimic de o ședință. Cu mine nu a vorbit. Anul trecut, noi am dominat tot campionatul, numai în play-off n-am reușit. E un început de campionat, vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău și vom analiza.

Eu am cei mai buni jucători din punctul meu de vedere, înseamnă că e ceva ce nu a mers astăzi. Îmi reproșez în primul rând rezultatele de până acum și chiar jocul echipei din seara asta. N-am arătat cum și-au dorit suporterii și cum mi-am dorit și eu. Vedem ce soluții vor fi„, a spus Todoran.

Lider în clasament este CFR Cluj, cu 15 puncte, iar Rapid o urmează în ierarhie, cu 13 puncte. FCSB ocupă locul 4, cu opt puncte.