Dinu Todoran revine în antrenorat! Destinație surpriză după despărțirea de FCSB

Tehnicianul în vârstă de doar 42 de ani a fost dat afară de la FCSB după doar cinci etape, iar experiența sa cu Gigi Becali a fost criticată de toți mai mulți oameni din fotbalul românesc!

Dinu Todoran nu a reușit să reziste prea mult timp la echipa roș-albastră, astfel că patronul Gigi Becali și-a pierdut repede răbdarea și i-a căutat înlocuitor. Fostul mijlocaș a plecat definitiv de la FCSB, în ciuda faptului că afaceristul din Pipera îi propusese acestuia să lucreze la echipa secundă a clubului.

Acum, potrivit informațiilor Pro Sport, Todoran a fost numit antrenor principal la echipa secundă a celor de la FC Voluntari, care evoluează în eșalonul al treilea. Fostul tehnician al vicecampioanei României îi ia locul lui Emil Ursu, care rămâne însă șeful al Academiei de Fotbal al grupării ilfovene.

”Vreau să clarific anumite lucruri. Mi-am asumat anumite lucruri când am venit la Steaua (n.r. FCSB) și vreau să îi mulțumesc domnului Becali și lui Mihai Stoica. Când am promis ceva, atunci merg până la capăt, indiferent de situație și dacă imaginea mea e stricată. Am observat o lipsă de respect, lipsă de respect în ceea ce privește vârsta și funcția și asta ar trebui să le dea puțin de gândit pe viitor. Fiecare are o funcție și trebuie să îl respecți pe cel care are o funcție mai înaltă.

Eu am avut de câștigat, de învățat după experiența de la FCSB. Eu nu am experiență și am avut numai lucruri bune de învățat. Sunt persoana care și-a asumat tot. Mi-am dat cuvântul și merg până la capăt. Imaginea mea a fost afectată, dar ca să antrenezi Steaua… Eu am avut numai de câștigat din punct de vedere sportiv.

Nu am mai rămas pentru că s-a încheiat contractul. Domnul Becali și Mihai Stoica mi-au spus să rămân, dar eu vreau să încerc în altă parte, vreau să încerc să antrenez. Nu m-a afectat această experiență. Nu am avut nicio problemă, nu am ce să reproșez. Vreau să antrenez, aștept ofertă. De asta nu am rămas nici la academie”, spunea Dinu Todoran în urmă cu puțină vreme, pentru Pro X.