Vali Crețu și-a cerut scuze lui Dinu Todoran! Motivul pentru care a făcut-o abia acum

FCSB a câștigat cu 1-0 în Bănie, în fața celor de la FC U Craiova, și au ajuns la două victorii consecutive fără gol primit în Liga 1.

La finalul meciului, Vali Crețu a ținut să-și ceară scuze lui Dinu Todoran, după episodul în care l-a criticat pe acesta, și a explicat de ce nu a făcut-o la momentul respectiv.

După debutul lui Edi Iordănescu pe banca FCSB-ului, 1-1 cu Sepsi, fundașul de 32 de ani i-a reproșat fostul antrenor al vicecampioanei metodele de antrenament. Crețu recunoaște că, în acest moment, lucrurile evoluează din ce în ce mai bine cu Iordănescu Jr. pe bancă.

”Nu mai vreau să vorbesc despre acel episod, nu am vrut să jignesc pe nimeni atunci. Chiar am vrut să-mi cer scuze, dar nu am mai apucat pentru că a doua zi m-a făcut cu ou și cu oțet.

Dar recunosc că am făcut o afirmație greșită, eram nervos, nu mă certasem cu el înainte, nu voiam să dau în dânsul, dar nu am mai apucat.

Oricum, vom arăta mult mai bine cu Mister, lucrăm zi de zi. Un campionat se câștigă și cu meciuri proaste. Trebuie să arătăm mai multă atitudine, dar am legat două victorii și vom avea încredere, moralul te duce pe val”, a declarat Vali Crețu, după victoria din Bănie.