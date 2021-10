Discurs emoționant al Simonei Halep, după calificarea în finala Transylvania Open: „Este un vis devenit realitate”

Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat în finala Transylvania Open, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-0, 6-1, pe ucraineanca Marta Kostiuk, locul 55 WTA şi cap de serie numărul 6.

La finalul meciului, sportiva din Constanța a declarat că visul ei a devenit realitate.

„Este un vis devenit realitate pentru mine, mi-am dorit să ajung în finală. Este turneul meu de casă, mereu joc bine când vin aici. Sunt motivată, sunt fericită și abia aștept să joc finala de mâine.

Nu a fost ușor acest meci, la ultima noastră întâlnire ea nu a ratat foarte mult. Astăzi m-a ajutat mult serviciul, iar ea a ratat mai multe lovituri. Trebuie să rămân concentrată pentru finală. Vreau să dau totul mâine, să fiu agresivă.

De la finala de la Wimbledon (n.r 6-2, 6-2 cu Serena Williams) nu am dominat un joc precum am făcut-o azi. A fost un meci perfect atunci. Mă simt puternică aici, mereu vreau să joc la acest nivel. La București am câștigat de două ori, sper să am și mâine noroc.

Nu voi avea un meci ușor cu Kontaveit, a jucat foarte bine până acum, este încrezătoare. Este doar un meci în plus, vreau să fiu concentrată până la final. Îmi pare rău că fanii nu sunt aici, cred că atmosfera ar fi fost de un milion de ori mai frumoasă. Sper ca oamenii să-mi transmită energie de acasă, cea mai dulce victorie ar fi aici, acasă„, a spus Halep.

Halep va evolua în finală, pentru prima dată în 2021, cu Anett Kontaveit din Estonia, locul 14 WTA şi cap de serie numărul 2.

Aceasta a trecut în semifinale de suedeza Rebecca Peterson, numărul 99 mondial. Kontaveit s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2, într-o oră şi două minute.

Halep și Kontaveit s-au întâlnit de trei ori şi de fiecare dată a câştigat Halep în două seturi. Ultimul meci a avu loc la ediţia din 2020 a Australian Open, în sferturi, scor 6-1, 6-1. Celelalte partide au fost în 2017 la Roma, în sferturi, scor 6-2, 6-4, şi la Miami, în turul al treilea, scor 6-3, 6-0.

Calificarea în finală la Cluj-Napoca este recompensată cu un premiu de 16.398 de dolari şi cu 180 de puncte WTA. Câştigătoarea turneului va primi 29.200 de dolari şi 280 de puncte WTA.