Simona Halep, în finala turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca! A spulberat-o pe Marta Kostyuk

Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat în finala turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open de la Cluj-Napoca, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-0, 6-1 pe Marta Kostyuk (locul 55 WTA și a șasea favorită a competiției).

Meciul a durat 60 de minute. Primul set a fost adjudecat de fostul lider WTA în 27 de minute și nu a avut istoric. La scorul de 3-0, Marta a cerut time-out medical pentru probleme la coapsa dreaptă. Kostiuk a jucat cu un bandaj mare la picior, dar evoluţia ei a fost clar afectată de accidentare.

Kostiuk a continuat meciul şi a reuşit să câştige un game pe propriul serviciu, în setul al doilea.

Simona on a roll. The home favourite runs away with the first set: 6-0. pic.twitter.com/x3C0O2jOwS

Singurul game al ucrainencei a fost în debutul setului secund, apoi Simona Halep a câștigat șase game-uri la rând și s-a calificat în finala turneului de la Cluj-Napoca.

Halep va evolua în finală, pentru prima dată în 2021, cu Anett Kontaveit din Estonia, locul 14 WTA şi cap de serie numărul 2.

Aceasta a trecut în semifinale de suedeza Rebecca Peterson, numărul 99 mondial. Kontaveit s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2, într-o oră şi două minute.

Halep și Kontaveit s-au întâlnit de trei ori şi de fiecare dată a câştigat Halep în două seturi. Ultimul meci a avu loc la ediţia din 2020 a Australian Open, în sferturi, scor 6-1, 6-1. Celelalte partide au fost în 2017 la Roma, în sferturi, scor 6-2, 6-4, şi la Miami, în turul al treilea, scor 6-3, 6-0.

Calificarea în finală la Cluj-Napoca este recompensată cu un premiu de 16.398 de dolari şi cu 180 de puncte WTA. Câştigătoarea turneului va primi 29.200 de dolari şi 280 de puncte WTA

That was an amazing display from the top seed! Simona Halep breezes past Marta Kostyuk 6-0, 6-1 and she gets into the big final in Cluj! @Simona_Halep keeps her streak going: she has now qualified for a @wta final in 12 consecutive seasons! 👏🏻 pic.twitter.com/Bxb0qR7bid

— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 30, 2021