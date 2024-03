Djokovic e în continuare numărul 1 în clasamentul ATP

Tenismanul sârb Novak Djokovic şi-a mărit avansul faţă de principalul său urmăritor, Carlos Alcaraz, în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni.

Djokovic, care s-a oprit în turul al treilea la Indian Wells, are acum 920 de puncte în plus faţă de spaniol, care a cucerit titlul la turneul californian pentru al doilea an la rând. ”Nole” are cu 50 de puncte în plus faţă de clasamentul de acum două săptămâni, explicaţia fiind aceea că el nu avea puncte de apărat la Indian Wells, turneu la care a revenit după o absenţă de câţiva ani.

Djokovic nu va participa la Miami Open, astfel că Alcaraz (semifinalist anul trecut) poate reduce diferenţa faţă de sârb.

Novak Djokovic (36 ani) se află pentru a 417-a săptămână în fruntea clasamentului ATP, fiind lider incontestabil din acest puncte de vedere, urmat de elveţianul Roger Federer (310 săptămâni) şi de spaniolul Rafael Nadal (209 săptămâni).

Italianul Jannik Sinner completează podiumul, fiind la aproape 500 de puncte de Alcaraz.

Alexander Zverev a reuşit să urce pe locul al cincilea, în dauna rusului Andrei Rublev (aflat acum pe 6), iar norvegianul Casper Ruud a urcat pe 8, făcând rocada cu polonezul Hubert Hurkacz.

Nicholas David Ionel este singurul jucător român din top 300, coborând două locuri, până pe 255, faţă de acum două săptămâni.

La dublu, Victor Cornea a urcat cinci trepte şi se află pe locul 69.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.725 puncte

2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 8.805

3 (3). Jannik Sinner (Italia) 8.310

4 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 7.765

5 (6). Alexander Zverev (Germania) 5.060

6 (5). Andrei Rublev (Rusia) 4.970

7 (7). Holger Rune (Danemarca) 3.875

8 (9). Casper Ruud (Norvegia) 3.560

9 (8). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.370

10 (10). Alex de Minaur (Australia) 3.300

……………………………………………………….

255 (253). Nicholas David Ionel 223

303 (297). Marius Copil 183

311 (340). Filip Cristian Jianu 179

327 (334). Cezar Creţu 164

454 (453). Sebastian Gima 96

497 (592). Gabi Adrian Boitan 79

525 (528). Vlad Andrei Dancu 74

545 (547). Radu Mihai Papoe 69

645 (603). Dan Alexandru Tomescu 51