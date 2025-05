Djokovici a obţinut prima sa victorie pe zgură în 2025: el s-a calificat în sferturi la Geneva

Novak Djokovici a obţinut miercuri prima sa victorie pe zgură în acest sezon, la Geneva Open, unde l-a învins pe Marton Fucsovics cu 6-2, 6-3, calificându-se în sferturile de finală ale turneului de categorie ATP 250.

Sârbul a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris în iulie anul trecut pe zgură, dar a avut dificultăţi în primele două meciuri pe această suprafaţă în 2025, fiind învins de Alejandro Tabilo la Monte-Carlo şi de Matteo Arnaldi la Madrid.

Cu toate acestea, fostul nr. 1 în clasamentul ATP a controlat meciul de 75 de minute împotriva lui Fucsovics.

„Prima mea victorie din acest sezon pe zgură”, a declarat Djokovici. ”Este minunat să sparg gheaţa, într-un fel. Este o suprafaţă foarte solicitantă. Ştim cu toţii cât de dificil este să joci pe zgură, în comparaţie cu alte suprafeţe, trebuie să te aştepţi întotdeauna la o minge în plus, la o lovitură în plus. Aici, altitudinea este puţin mai mare, aşa că este un avantaj dacă ai un serviciu bun. Pe tot parcursul meciului, am fost destul de concentrat şi mulţumit de nivelul tenisului, aşa că sper să continui la fel şi mâine.”

Djokovici va fi săptămâna viitoare la Roland Garros, unde va încerca să câştige al 25-lea titlu de Grand Slam, un record absolut. Deocamdată, atenţia lui rămâne însă la Geneva, unde urmăreşte să câştige al 100-lea titlu în carieră.

Djokovici, care va împlini joi 38 de ani, îşi va continua drumul împotriva lui Matteo Arnaldi în sferturile de finală. Djokovic va încerca să îşi ia revanşa în faţa italianului după ce a pierdut în faţa jucătorului de 24 de ani în două seturi, luna trecută, în capitala Spaniei.

Djokovici participă pentru a doua oară la turneul de la Geneva, după ce a ajuns în semifinale în urmă cu 12 luni.