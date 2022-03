Doi antrenori nu s-au pus de acord în privința loviturilor aplicate lui Chelsea: „Responsabil este unul singur”

Sancțiunile economice care au vizat Rusia, ca răspuns la invadarea Ucrainei, i-au afectat însă și pe oligarhii apropiați regimului Vladimir Putin.

Unul dintre ei este și Roman Abramovich care după ce și-a văzut conturile blocate de către guvernul englez a anunțat că scoate la vânzare clubul Chelsea. Rival al londonezilor în campionat, managerul neamț al lui Liverpool, Jurgen Klopp, a apludat hotărârea luată împotriva finanțatorului campioanei Europei.

„E clar că Tuchel și jucătorii nu sunt responsabili pentru nimic. Există un singur om care este responsabil pentru asta și acela este Vladimir Putin, în primul rând. Nu știu despre rolul lui Roman Abramovich în toate aceste lucruri, dar de-a lungul anilor ai putea intui că poate el este destul de apropiat de Putin. Astfel, cred că guvernul britanic are dreptate, să fiu 100% sincer, dar înțeleg că nu e plăcut pentru Chelsea, pentru jucători, suporteri, angajați”, a declarat antrenorul „cormoranilor” în conferința de presă de dinaintea următorului meci din Premier League.

„I think what the British government did is right.”

Jurgen Klopp says he feels for Thomas Tuchel and the situation he is now in at Chelsea. pic.twitter.com/cdQERPdDCO

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 11, 2022