Doi steliști s-au contrat într-un studio tv: „Atunci eu jucam cu sigla Stelei pe piept!”

Foștii jucători ai roș-albaștrilor Iulian Miu și Nicolae Dică au avut un schimb de replici acide din cauza părerilor total opuse în ceea ce privește conflictul dintre FCSB și MApN.

În momentul în care fostul secund al naționalei a vorbit despre partida de pe Arena Națională dintre FCSB și Farul, el a folosit denumirea de Steaua când s-a referit la echipa antrenată de Toni Petrea. Aflat lângă el, Miu a intervenit și l-a corectat, indicând titulatura FCSB ca fiind cea corectă. Iar de aici a urmat un dialog în care cei doi și-au apărat cu cerbicie punctele de vedere. Dică a fost cel mai categoric.

„Voi vă bateți cu pumnii în piept că voi sunteți Steaua, că lucrați la Steaua, că iubiți Steaua. Și eu am jucat la Steaua, că așa consider eu! Spune-mi și mie echipa din 1994. Nu o spui? Hai că ți-o spun eu ție. Eu datorită acelei echipe am visat să joc la Steaua.

Să nu mă înțeleagă lumea greșit. Pe mine mă deranjează că spune că eu nu am jucat la Steaua. Atunci eu jucam cu sigla Stelei pe piept! Când eram la FC Argeș, visam să joc la Steaua”, a fost comentariul fostului antrenor de la FCSB, la Telekom Sport.

Miu a evoluat la Steaua în perioada 1996-2002, în timp ce Nicolae Dică a prins perioada FCSB, între 2004 și 2008.

„Steaua a jucat sâmbătă, unde sunt şi prietenii tăi antrenori, unde sunt şi eu acolo. A câştigat cu 5-0 şi acum joacă FCSB cu Farul. Se numesc aşa echipele? Vorbim despre lucruri evidente şi clare. Trebuie să înţeleagă toţi. Este o echipă care merge înainte în Liga 1, FCSB, joacă cu Farul.

Știu echipa din 1993-1994 pentru că după aia am jucat şi eu cu mulţi dintre ei, Nic. În 1996 am ajuns la Steaua şi i-am prins şi pe cei care au jucat în Liga Campionilor. Acum ce facem, exerciţii? Cu Prodan, Filipescu, Adrian Ilie, Panait, Vlădoiu, Stelea, am fost colegi. Era şi Pandi atunci”, a ținut să replice Iulian Miu.