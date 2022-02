Vinovatul principal identificat de Gigi Becali pentru înfrângerea cu Farul: „Nu era pe nicăieri. Pasa numai în spate”

Finanțatorul roș-albaștrilor a fost extrem de supărat după prima înfrângere a echipei sale pe teren propriu din acest campionat.

Latifundiarul din Pipera este resemnat în privința lupte pentru titlu, după ce diferența față de lideurl de CFR Cluj este cea mai mare de la începutul anului 2022. Edjouma, fotbalistul venit de la Botoșani, a intrat deja în gura patronului vicecampioanei după prestația sa de aseară.

„E cam terminată lupta la titlu! Ești dezamăgit când pierzi campionatul și ești la egalitate cu liderul, dar acum au fost 10 puncte de CFR, nu ne-am apropiat deloc de ei. În plus, jucătorii nu înțeleg un lucru. E debandadă la noi! Toți driblează la noi! Nu pasăm! Tănase se învârte pe loc. Au poziții de pasă, se mișcă bine, dar nu pasează. Ăsta era un meci de câștigat, știam că Farul nu se închide.

Aveam spații, puteam să câștigăm dacă jucam colectiv și pasam. Putea să fie vreo 4 sau 5-0 pentru ei. Avem un singur jucător la ora asta, Tavi Popescu. Doar cu el nu poți câștiga campionatul, n-ai cum”,„Din cauza lui Edjouma am pierdut meciul ăsta. Nu era pe nicăieri. Pasa numai în spate. De fapt, nici nu era pe teren! Se încurca în minge. Mi-a spus Petrea că Edjouma e foarte obosit din cauza adaptării, face alte antrenamente decât la Botoșani”, a fost tirada lui Gigi Becali la Digi Sport.

De criticile lui Gigi Becali nu au scăpat nici managerul general Mihai Stoica și nici T0ni Petrea. FCSB a pierdut primul meci în Liga 1 după șase luni.

„I-am rugat pe Petrea și pe MM. Le-am zis să bată Tavi Popescu loviturile libere din stânga. Eu am spus, eu am auzit! I-am zis lui Tănase să ia mingea și să i-o dea lui Tavi Popescu, dar ce să se bage el… că are 30.000 de euro pe lună, nu-l mai interesează.

Florinel Coman nu mai poate să joace fotbal. I-am zis să nu mai bată lovituri libere, că dă pase la portar. Probabil nu-l mai țin picioarele. E chestie de seriozitate. Trebuie să te antrenezi ca lumea. Trebuie să suferi la fotbal! El nu vrea suferință. O să se lase de fotbal ca… nu vreau să dau nume, să nu jignesc lumea”, a încheiat omul cu banii de la FCSB.