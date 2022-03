Doliu în fotbalul românesc! Mama unui fotbalist cunoscut a murit!

Iubitorii fotbalului din România sunt în doliu, la auzul veştii tragice despre mama lui Bogdan Apostu.

Bogdan Apostu, fostul atacant al celor de la UTA, a renunțat la fotbal la vârsta de 35 de ani și s-a apucat de impresariat.

,,Lucrurile sunt puțin exagerate. Agenții nu sunt oameni răi. Trăim într-un fotbal în care agenții au un rol foarte important. Dacă nu existau ei, nu se făceau multe transferuri. Eu am schimbat viața unor oameni. Asta e cea mai mare mulțumire. Eu am reușit să schimb în mine viața unor oameni. N-am blocat în viața mea un transfer, am preferat să las de la mine și să se rezolve transferul”, a dezvăluit într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor anul trecut Bogdan Apostu.

Colegii de la UTA au ținut să-i transmită un mesaj fostului atacant.