Dominic Thiem revine pe teren după nouă luni de pauză

Dominic Thiem a anunţat joi că va participa la turneul de la Marbella. Austriacul a avut probleme mari cu o accidentare la încheietura mâinii și a fost nevoit să stea departe de terenul de tenis timp de nouă luni.

Campion la US Open în 2020, Dominic a precizat că a primit o invitație din partea directorului turneului.

„Voi juca săptămâna viitoare la turneul de la Marbella, Spania. A fost o perioadă foarte grea pentru mine şi revenirea în competiţii este ceea ce am nevoie. Să păşesc pe terenul de tenis şi să concurez este ce am aşteptat de atât de mult timp şi după cum ştiţi am avut multe probleme. Ştiu că revenirea la nivel de top va fi un proces lent, dar sunt pregătit să muncesc mult şi să încep cu modestie” – Dominic Thiem, pe Instagram.