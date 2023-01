Dorin Șerdean explică lipsa investitorilor la Dinamo: „Nu suntem deloc atractivi, sunt foarte mari datoriile”

Acționarul din acte al lui Dinamo, Dorin Șerdean, anunță că din februarie trebuie reînvestit în funcția de administrator special.

Dorin Șerdean recunoaște că Dinamo duce lipsă de investitori, deoarece are datorii mari

Dorin Șerdean a fost destituit pe 21 ianuarie 2021 de către Consiliul de Administrație, care ulterior ședinței motiva decizia prin „absențele nemotivate de la locul de muncă, în ultimele 30 de zile”.

Ca urmare, Șerdean s-a adresat instanței pentru a fi repus în funcție. Mai mult, oficialul dinamovist a cerut plata salariilor din august 2020 până în prezent, aferente funcției de președinte executiv al clubului, adică aproximativ 280.000 de lei.

Pe 30 ianuarie se va da soluția definitivă, după care va fi repus în funcția anterioară a desfacerii contractului, cea de administrator special.

„În momentul de față nu suntem deloc atractivi, sunt foarte mari datoriile. Eu am dovedit prin semnătura respectivă (n.r. – contractul semnat cu grupul ONE) că vreau să soluționez problema lui Dinamo. Am pierdut niște luni de zile.

Și acum ar trebui schimbată situația. Din păcate, vedem că sunt N divergente. Sunt toate niste urmări ale rupturii și ale lipsei de colaborare. Trebuie să înțeleagă toți că e un moment greu și să renunțe fiecare la orgolii.

Fanii din DDB au încercat să mă excludă din problema aceasta. Acum, juridic, nu li s-a dat dreptate. Din momentul în care nu li s-a dat dreptate, hai să o dăm la pace și să dovedim că există un interes comun. Care e acela? Salvarea lui Dinamo!

Trebuie să vin la lucru. Oricum trebuie să vin. O să vin la lucru, ce să fac? O să aduc bani, fie eu, fie un investitor! Într-o formă sau alta vorbim de un investitor serios, de o vânzare, de… găsim o modalitate. Contează să intre banii în conturile clubului și important este să trecem peste momentul acesta”, a spus Șerdean, potrivit playsport.ro.