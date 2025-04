Dorinel Munteanu a răbufnit după Sepsi – Farul 1-4: „Ce semeni, asta culegi”

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă, în deplasare, scor 4-1, formaţia Sepsi OSK, în etapa a patra din play-out-ul Superligii.

Trupa lui Dorinel Munteanu are patru înfrângeri consecutive

Covăsnenii au trimis mingea în plasă, în minutul 21, prin El Sawy, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid.

Însă Oberlin a obţinut un penalti şi Haruţ a transformat cu siguranţă, deschizând scorul în minutul 33, iar Sepsi intra la pauză cu avantaj minim.

Elevii lui Hagi au revenit pe tabelă în partea secundă. Mai întâi a egalat radaslavescu, în minutul 59, apoi constănţenii au primit un penalti, la un fault comis de portarul Gyenge şi Ionuţ Larie a transformat în minutul 67.

După patru minute Alibec a înscris din lovitură liberă, pentru ca Vînă să închidă tabela în minutul 88.

„S-a văzut și la televizor. Responsabilitatea e a mea. Am făcut o primă repriză bună, am condus 1-0, la pauză nu s-a întâmplat nimic deosebit, doar i-am încurajat. Am rezistat doar un sfert de oră, până la primirea primului gol.

Ce semeni, asta culegi, așa se spune la noi. Asta am făcut azi. Nu am crezut în puterea noastră de a ține de rezultat sau de a înscrie. Am făcut niște cadouri adversarului, nu ne-au pus nicio problemă.

Putem vorbi de multe lucruri, dar e puțin. Repriza a doua a fost o catastrofă, un dezastru. Haruț e un jucător important pentru această echipă, dar consider că de când am venit la echipă s-au căutat probleme. Nu s-au căutat problemele din vestiar, ci s-au căutat alte probleme, s-a arătat cu degetul. E foarte greșit.

E o bătălie foarte grea. Ar trebui fiecare dintre noi să dăm mai mult, inclusiv jucătorii, antrenorii, poate am și eu partea mea de vină. Dacă arăt cu degetul în altă parte, e greu să ieși din această situație. Situația de acum e mult mai dificilă față de cea din alte sezoane. Sper să treacă cât mai repede acest eșec, au fost și lucruri bune în prima repriză.

Cât ne-au ținut picioarele și am avut putere am ținut de rezultat. Este vorba de atitudine, comportament. Acum e târziu să răspund la această întrebare, nu am câștigat niciun meci, mai sunt 5 etape și trebuie să facem tot posibilul ca această echipă să se salveze. Trebuie să evităm retrogradarea sau barajul. Asta trebuie să fie principala noastră gândire.

Nu spun la cald nimic, nu putem să mergem cu câțiva jucători mai departe. E lipsă de atitudine. E ușor să dai vina pe coleg, pe adversar, pe suporteri. Mă deranjează foarte tare că nu au venit unii dintre ei să salute suporterii. Am apreciat dezamăgirea fanilor.

După o asemenea repriză trebuie să intri în casă și să nu mai ieși pe stradă. Îmi asum ce s-a întâmplat, dar sunt jucători care trebuie să scoată această echipă din situația în care suntem. Voi avea o discuție internă, toți suntem vinovați la înfrângeri și toți suntem fericiți la victorii. Fără să fie vreo amenințare, dar cei care vor să meargă pe calea cea dreaptă și a salvării să meargă cu noi”, a spus Dorinel Munteanu.

Farul are 23 de puncte, fiind pe locul 4 în play-out. Sepsi e pe locul 8, cu 21 de puncte. Echipa lui Dorinel Munteanu are patru înfrângeri consecutive şi nu a mai câştigat în Superligă din 24 februarie.