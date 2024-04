Dorinel Munteanu, după ce a ajuns în semifinalele Cupei României: „N-aș vrea ca următorul meci al Oțelului să fie o surpriză”

Oțelul Galați a învins Universitatea Craiova cu 1-0 în Cupa României și s-a calificat în semifinale. După meci, Dorinel Munteanu a spus că e mândru de jucătorii săi.

„Diferența s-a făcut pe teren. Jucătorii noștri au înțeles foarte bine ce au de făcut. Am întâlnit o echipă bună, cu jucători valoroși. Astăzi am avut mai multe motive de bucurie, în primul rând că ne-am calificat, jocul echipei, respectarea sarcinilor pe care le-am transmis jucătorilor.

Nu este ușor să joci cu o echipă care îi are pe Ivan, Mitriță sau Baiaram. Nu le-am dat nicio șansă. Cred că victoria este meritată, chiar dacă am jucat 120 de minute. Am avut ocazii, ei au avut foarte puține. Ne-am calificat pe merit.

Cupa României este competiția surprizelor. N-aș vrea ca următorul meci al Oțelului să fie o surpriză. Acum ne gândim la jocul cu Dinamo de luni. Preocuparea mea este să-și revină băieții. Nu cred că mă încurcă (n.r. prelungirile pentru meciul cu Dinamo). Ne vom recupera foarte bine, dar încărcătura fizică a fost făcută la munte, unde băieții au răspuns foarte bine.

Nu vreau să mai vorbesc despre perioada de pregătire, noi ne-am văzut de treabă, chiar dacă au fost unii critici la adresa noastră. Mai avem 7 meciuri foarte importante în play-out + Cupa României.

Am făcut o greșeală când le-am răspuns unor colegi sau prieteni care m-au criticat. Mă bucur că jucătorii mei au înțeles ce trebuie să facă și au făcut bine.

Este o muncă de 3 ani de zile, mulți jucători se regăsesc în această echipă, cu câteva schimbări, dar avem un grup mare de jucători pe care i-am preluat din divizia a treia. Munca, seriozitatea și disciplina sunt lucrurile cu ajutorul cărora poți face performanță în România”, a declarat Dorinel Munteanu, la Prima Sport.