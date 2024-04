„Nu se poate să ai asemenea atitudine, să sari în tribună și să bați un suporter!”-Șumudică l-a pus la colț pe Paul Iacob!

Rapid a pierdut un nou meci în play-off (1-2 acasă cu CSU Craiova). Giuleștenii au fost extrem de furioși la finalul partidei.

Paul Iacob a mers direct după fluierul final către un fan al propriei echipe pentru a se lua la bătaie cu acesta. Atitudinea fundașului a fost aspru criticată de Marius Șumudică.

„Nu se poate să ai asemenea atitudine, să sari în tribună și să bați un suporter!”

”Mă uitam la fața domnului Șucu în momentul ăla, era șocat. Vine dintr-o altă lume, vine dintr-o lume în care nu s-a întâmplat așa ceva, a rămas șocat. Și eu am rămas șocat, vă spun că nu sunt de acord cu această ieșire.

Îl respect și pe Iacob, este un jucător care la un moment dat purta și banderola de căpitan. Nu se poate să ai asemenea atitudine, să sari în tribună și să bați un suporter. Nici la Dor Mărunt la Divizia C nu am văzut așa ceva. Ești jucător profesionist, ok, sunt diferiți oameni care la un moment dat nu mai rezistă pe fondul de nerealizări, dar trebuie să fii echilibrat.

Face parte din caracterul fiecărui om, cum să sari în tribună? Pe toate stadioanele din România nu m-au scos din cuvântul ăla, m-au făcut în toate felurile, dar cum să sar în tribună? Mi se pare ceva uluitor, cu tot speech-ul lui, vine și încearcă să ne demonstreze la televizor, își cere scuze.

Nu poți să sari în tribună și să te bați cu un suporter, nu se poate așa ceva. Poți să ai o replică, să ai și tu niște cuvinte, dar să sari în tribună, să te țină patru inși și tu să sari peste gard… Nu trebuie să aibă loc pe niciun stadion de fotbal și în fișa unui jucător nu concep așa ceva.

Sunt de acord că în vocabularul unui suporter nu ar trebui să existe așa ceva, dar nu suntem în Anglia pe Teatrul Viselor, nici pe Old Trafford. Suntem pe Giulești, pe Arena Națională și asta este societatea în care trăim”, a fost discursul vehement al lui Marius Șumudică, potrivit Fanatik.