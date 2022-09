Dorinel Munteanu este sigur că Oțelul va deveni o forță: „Galațiul va fi o echipă mare! Prea multă calitate nu este în Liga 2!”

Progresul Spartac și Oțelul au făcut pace în cadrul etapei a 6-a din Liga 2 (0-0). Dorinel Munteanu, tehnicianul gălățenilor, a oferit o primă reacție după partidă.

Deși a fost o remiză albă, Dorinel Munteanu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi și este convins că echipa sa va deveni o adevărată forță.

„Sunt bucuros că am jucat bine și nu am primit gol!”

„Nu mă încântă că n-am pierdut. Am avut un adversar dificil, cu un start bun de campionat, dar obiectivele noastre sunt diferite, cred. Al nostru este să prindem play-off-ul, al celor de la Progresul nu știu și nu mă interesează.

Astăzi, consideră că facut o partidă bună, am controlat jocul, am avut trei-patru ocazii, adverarul nu ne-a pus nicio problemă. Pe deoparte sunt bucuros că am jucat bine și nu am primit gol, dar pe deoparte nu sunt mulțumit că nu am luat cele trei puncte și nu am marcat.

Galațiul va fi o echipă mare în devenire. Suntem o echipă nou-promovată, dar încercăm la fiecare antrenament să ne îmbunătățim și la șansele pe care le avem să marcăm măcar un gol. Singurul reproș ar fi că n-au marcat. Au avut ocazii, dar au luat decizii greșite.

Nu vreau să subestimăm sau să denigrăm Liga 2, dar este un campiont de luptă. Toate echipele se motivează împotriva Galațiului și noi trebuie să le ținem piept. Prea multă calitate nu este în Liga 2, să fim serioși, dar, cu toate acestea, trebuia să câștigăm astăzi.

Ăsta este lotul final. Nu mai avem buget. Bugetul va fi discutat în decembrie, când ne vom îndeplini obiectivul de play-off, dar acum sunt mulțumit de ceea ce avem la dispoziție

(n.r. – despre CFR Cluj și FCSB) Ăsta este nivelul nostru. Trebuie să ne obișnuim cu acest nivel. Să facem cu toții ceva ca să îmbunătățim fotbalul românesc. Bineînțeles, latura financiară este cea mai importantă. Trebuie căutați sponsori, oameni să susțină echipele, iar banii să fie gestionați foarte bine”, a declarat Dorinel Munteanu, după remiza cu Progresul Spartac.

După acest meci, Oțelul Galați a redevenit lider, cu 12 puncte, în timp ce Progresul Spartac se poziționează momentan pe locul 7, cu 10 puncte.